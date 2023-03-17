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17 Mart 2023 Cuma 17:43:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 17:43:00

EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kaynak: AA

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Uzmanlar, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yasalaşmasının ardından, EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle, güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bankalar, müşteri portföylerini genişletmek üzere emekli bankacılığına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak.

Bu çerçevede, uzmanlar EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.

Uzman araştırmalara göre, İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek olarak maaşlarını almak için İş Bankası'nı tercih edenler Maximum Kart'ı aidatsız kullanabiliyor.

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 7 bin TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ve aylık yüzde 27'ye varan "hoş geldin mevduat faizi" imkanı sunuyor.

Denizbank'ta ise emekli maaşını 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan, EYT kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı yer alıyor. MobilDeniz üzerinden üye olanlar ise TL mevduatlarına yüzde 27 "hoş geldin faizi" alıyor.

Emekli maaşını ING'ye taşımayı seçenler koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekli maaşını taşıyanlara, yüzde 1,54'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuluyor ve kredi tahsis ücreti alınmıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar ise, 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor.

Garanti BBVA, mobil müşterilerine özel, 1.000 TL bonus ve 10 bin TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca EYT'lileri yüzde 28 "hoş geldin faizi" ile karşılıyor.

Etiketler : eyt emeklilik sgk promosyon

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