VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!
Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar'dan ilk görüşme mesajı
İçişleri'nden yılbaşı genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Büşra Targaryen!
Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
29 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00

EYT'den yararlanacaklara kritik uyarı: Son 3 gün!

Kaynak: CNN TÜRK

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, 'Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.' dedi. Ekonomist Muhammet Bayram ise hizmet borçlanması yapmak isteyenler için kritik uyarılarda bulundu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanması maliyetlerini de artıracak. Hizmet borçlanması yapmak isteyenler ocak ayından itibaren daha fazla prim ödeyecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere yakın zamanda askerlik ve doğum borçlanması yapması gerekenlerin artıştan etkilenmemek için yıl sonuna kadar zamanları bulunuyor.

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Eğer 31.12.2022'ye kadar yaparlarsa daha az bir tutarla borçlanacaklar. Şu an hemen sisteme girip yapsınlar. 1 Ocak itibarıyla yüzde 55 daha fazla ödeyecekler. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız için müjdeyi verdi. Kanunen borçlanma hakları varsa hemen borçlansınlar.

VATANDAŞA EYT UYARISI

Asgari ücretin %54,66 artmasıyla birlikte eksik prim günleri olanlarında günlük borçlanma tutarları en az %54,66 düzeyinde artmış oldu.

Vatandaşlarımız yeni yıl gelmeden 31.12.2022 tarihi itibariyle askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmaları günlük en düşük 69-TL, en yüksek 517-TL üzerinden yapıyor iken 01.01.2023 tarihi itibariyle en düşük 107-TL, en yüksek 800-TL üzerinde yapacaklar.

Ayrıca Yurtdışı borçlanma en düşük: günlük 150-TL'ye 12 aylık askerlik borçlanması 38.430-TL'ye, tek çocuk için doğum borçlanması(2 yıl tek çocuk) 76.861-TL'ye çıkacak.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan %54,66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.

STAJYERLERİ KAPSIYOR MU?

Stajyerler için yatırılan primde sigorta primi olmadığı için dahil edilmiyor. Sayın Bilgin de stajyerleri kapsamıyor dedi. Komisyonda belki dahil edilebilirler.

Etiketler : Asgari ücret EYT VATANDAŞA EYT UYARISI emekli
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
2023'ten sağlık diledi

2023'ten sağlık diledi
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX