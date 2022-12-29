EYT'den yararlanacaklara kritik uyarı: Son 3 gün!

Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanması maliyetlerini de artıracak. Hizmet borçlanması yapmak isteyenler ocak ayından itibaren daha fazla prim ödeyecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere yakın zamanda askerlik ve doğum borçlanması yapması gerekenlerin artıştan etkilenmemek için yıl sonuna kadar zamanları bulunuyor.

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Eğer 31.12.2022'ye kadar yaparlarsa daha az bir tutarla borçlanacaklar. Şu an hemen sisteme girip yapsınlar. 1 Ocak itibarıyla yüzde 55 daha fazla ödeyecekler. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız için müjdeyi verdi. Kanunen borçlanma hakları varsa hemen borçlansınlar.

VATANDAŞA EYT UYARISI

Asgari ücretin %54,66 artmasıyla birlikte eksik prim günleri olanlarında günlük borçlanma tutarları en az %54,66 düzeyinde artmış oldu.

Vatandaşlarımız yeni yıl gelmeden 31.12.2022 tarihi itibariyle askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmaları günlük en düşük 69-TL, en yüksek 517-TL üzerinden yapıyor iken 01.01.2023 tarihi itibariyle en düşük 107-TL, en yüksek 800-TL üzerinde yapacaklar.

Ayrıca Yurtdışı borçlanma en düşük: günlük 150-TL'ye 12 aylık askerlik borçlanması 38.430-TL'ye, tek çocuk için doğum borçlanması(2 yıl tek çocuk) 76.861-TL'ye çıkacak.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımızın yeni yıl gelmeden borçlanmalarını yapmaları ceplerinden fazladan %54,66 daha az para çıkmasına yarayacak olduğundan, kendilerini bir an önce borçlanmalarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.

STAJYERLERİ KAPSIYOR MU?

Stajyerler için yatırılan primde sigorta primi olmadığı için dahil edilmiyor. Sayın Bilgin de stajyerleri kapsamıyor dedi. Komisyonda belki dahil edilebilirler.