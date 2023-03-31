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31 Mart 2023 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 11:54:00

EYT'de nisan maaşı için son gün

Kaynak: TRT Haber

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EYT düzenlemesiyle emekliliğe hak kazananlar için başvurular devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık alabilmeleri için bugün müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Hak sahipleri, 3 mart itibarıyla başlayan başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Başvuru tarihi de maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için bugün başvuru yapmaları gerekiyor. İşlemler ise e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

NİSANDA EMEKLİ AYLIĞI İÇİN SON GÜN

Bugün müracaat eden EYT'liler, ilk aylıklarını nisan ayında almaya başlayacak. Nisanda başvuranlar ise ilk aylıklarını mayısta alacak.

Hak sahipleri başvurularının durumunu takip edebiliyor. e-Devlette SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç öğrenilebiliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek

Emeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.

Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya yükseltilecek.

Etiketler : eyt emeklilikte yaşa takılanlar bayram ikramiyesi emekli aylığı maaş

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