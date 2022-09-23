VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri"
Putin'in akıl hocasından Avrupa'ya uyarı
Esir takasında dikkat çeken ayrıntı!
Ermenilerden 110 sene sonra gelen itiraf
Sırp çete lideri öldürülmüştü! 1.5 milyon Euro'luk vahşet
30 milyonu aştı! Bakanlık turizmde dikkat çeken rakamları paylaştı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi 7 ayda yüzde 143 arttı
Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor
Türkiye'nin küresel ölçekteki diplomasi trafiği
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı 500 bine yaklaştı
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
"Devran-ı Şerif"
Berlin'de bir ilk
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Tüm emeklilik sistemi değişiyor
ABD'ye karşı hamle! Rusya'dan sürpriz KKTC kararı
Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Kılıçdaroğlu adaylık için gizli görüşme yapıyor
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Yüz Yüze Türkçe Kurslarina Yoğun Talep
Doğudan batıya etkili diplomasi
Rusya iddiaları reddetti
Rus-Ukrayna barışı için yine devreye gireceğim!
Köşeye sıkışan Putin artık daha tehlikeli
Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
23 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

EYT ve asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Bilgin duyurdu

ABONE OL

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Vedat Bilgin, 2023 asgari ücretle ilgili 'Enflasyonu göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz' dedi. Öte yandan EYT ile ilgili açıklamada da bulunan Bilgin, 'Çözüm aşamasına geldik' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.

Etiketler : Emeklilik EYT BAKAN BİLGİN
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
‘Kepçe çıkmışsın annem'

‘Kepçe çıkmışsın annem'
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
103 bin liralık oturuş

103 bin liralık oturuş
Kaybettiği oğluna seslendi

Kaybettiği oğluna seslendi
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Final kararı

Final kararı
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes