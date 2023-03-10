EYT priminde dikkat çeken detay!

Emeklilik talebinde bulunanlar ertesi gün destek primi ile işe giriş yapacak. Prim indirimi için 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı gün başlayacak

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın emeklilik başvurusu, çalışmaya devam edecekler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor. EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek. EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak.

AYLIK DÜŞMEYECEK

EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira-kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak. Prim indiriminden yararlanabilmek için öngörülen 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak.

BAĞ-KUR PRİMİ ÖDENMEYECEK

Sabah'ta yer alan habere göre emeklilik talebinde bulunulan aydan sonra Bağ-Kur primi yatırılmayacak. Emeklilikten sonra işe devam edeceklerin emekli aylığında bir kesinti olmayacak. EYT kapsamında 30 Haziran'a kadar emekli olacak SSK ve Bağ-Kur'lular için en düşük aylık 5 bin 500 lira Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların da 11 bin 850 lira olacak.

İŞİNİ KURANDAN KESİLMİYOR

Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları durumunda yapılan kesintiye Sosyal Güvenlik Destek Primi deniliyor. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılıyorr. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

DOSYA BAZLI İNCELENİYOR

Yapılan başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Yasal düzenlemeden sandık çalışanları da yararlanabilecek. SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı çalışanları gibi sandık çalışanları da hizmet birleştirme başvurusunda bulunabilir. E-devlet kapısı üzerinden çalışılan kuruma verilen hizmet birleştirme dilekçesiyle sosyal güvenlik il/ merkez müdürlüğüne giderek yapılabilir. Kamu görevlisi olarak çalışmaktayken bu görevinden ayrılanlar 4C kapsamındaki hizmetlerinin tespit edilerek diğer hizmetleriyle birleştirmesi yapabilir.

EYT'DE STATÜ AYIRIMI YOK

EYT yasasına göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir statüde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes düzenlemeden yararlanabilecek. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında olanların 23 Mayıs 2002'deki prim gün sayısına bakılmayacak. Herhangi bir statüde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olan Emekli Sandığı iştirakçileri ve Bağ-Kur kapsamındaki kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.