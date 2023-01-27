VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez"
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
"Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak"
Başkan Erdoğan Söğüt'te
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakanlık açıkladı: İZBAN için 2,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı
"Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor"
Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda
Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!
"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"
EYT pazartesi günü Meclis'te
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz tutuklandı
"Geçiştirilecek bir hadise değil"
Emine teyzeden duygulandıran bağış
Kediler için 'online kan bankası'
Fedakar öğretmene tatil yok
43 yıldır hasret yaşadığı suya kavuştu
Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız
Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu
"Ukrayna'ya 250 tank gönderdik"
"Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi"
Başkan Erdoğan'dan Bilecik paylaşımı
27 Ocak 2023 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 13:52:00

EYT pazartesi günü Meclis'te

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT teklifinin pazartesi günü Meclis'e sunulacağını duyurdu. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

AK Partili kurmaylar bakanlık yetkilileriyle teklifin maddelerini tek tek gözden geçirdi. Milletvekillerinin çoğunun imzası alındı. EYT ile ilgili düzenlemede sona gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

Akbaşoğlu, "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Teklif daha sonra hızla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

TEKLİFİN ŞUBAT AYINDA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

"AYLIK BELİRLEMEDE 2 TANE ANA PARAMETRE VAR"

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor.

Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalam kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.

Etiketler : muhammed emin akbaşoğlu eyt emeklilikte yaşa takılanlar tbmm
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro
Uyku isyanı

Uyku isyanı
Konser öncesi serum takviyesi

Konser öncesi serum takviyesi
Starım havasına girmedi

Starım havasına girmedi
Renkli Gülben!

Renkli Gülben!
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Anne-oğul alışverişi

Anne-oğul alışverişi
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX