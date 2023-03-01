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01 Mart 2023 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 13:15:00

EYT kapsamında ilk maaşlar nisan ayında yatırılacak

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında ilk maaşların nisan ayında yatırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.

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Çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasanın 4 maddeden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek." ifadelerine yer verildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı kaydedilen açıklamada, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabileceği bilgisi yer aldı.

"İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI İÇİN KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak."

Düzenlemeyle işverene kıdem tazminatı için kredi desteğinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak. EYT kapsamında ilk maaşlar ise nisan ayında ödenecek."

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı emeklilikte yaşa takılanlar eyt maaş işveren kıdem tazminatı

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