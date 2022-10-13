EYT'den kimler faydalanabilecek?

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13 Ekim 2022 Perşembe 08:52:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 08:52:00

EYT ile kaç kişi emekli olacak? İşte üzerinde çalışılan o formül

Kaynak: Sabah

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Çalışmalarında sona yaklaşılan EYT düzenlemesine göre çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli gelişme söz konusu olacak. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek İşte detaylar..

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

İşte EYT düzenlemesi ve kapsamıyla ilgili son dakika bilgileri...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

İşte o düzenlemeler:

İLK ETAPTA 1.5 MİLYON KİŞİ

EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

ASGARİ ÜCRETE ÇIKACAK

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

600 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personel düzenlemesinde kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış olacak.

3600 EMEKLİLİKLERİ ARTIRACAK

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor.

Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

Etiketler : EYT düzenlemesi AK Parti kurmayları 3600 EMEKLİLİKLERİ
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