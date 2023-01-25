EYT için tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak." açıklamasında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek." dedi.

STAJ MAĞDURİYETİ

Akbaşoğlu, "Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız." ifadelerini kullandı.