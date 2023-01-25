EYT düzenlemesi Meclis'te

AK Parti'nin "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili TBMM Başkanlığına sunacağı, kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

ÇALIŞMA KANUN TEKLİFİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamladı, Meclis'e gönderdi. Sıra, bu çalışmanın kanun teklifine dönüştürülmesine geldi.

Hummalı bir çalışma yürüten AK Parti grubunda, EYT düzenlemesi imzaya açıldı. Çalışma teklif haline getirildikten sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Öte yandan, AK Parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenleme için şubatı işaret etti. İlk maaşların martta alınabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında.