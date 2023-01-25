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25 Ocak 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:45:00

EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak

Kaynak: TRT Haber

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Yapılandırma paketiyle vatandaşların borç yükü azalacak. İşveren, sigorta primlerine dair SGK borçlarını yapılandırabilecek ancak EYT dahilindeki prim borçları kapsam dışı olacak.

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan SGK borçları da yapılandırma kapsamına alınacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yapılandırma dediğimiz, sigorta primleri açısından olan mesele. İşverenlerin kendi borçlarını ödeme meselesi. İşverenin eğer sigorta primlerine dair borcu varsa bu borçlarında yapılandırmaya gidip avantajlı bir konumda kalabilir." dedi.

EYT'DE BORÇLANMA NASIL OLUYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin prim borçlarının yapılandırma kapsamında olmadığı yönündeki açıklamalarına da değinen Zengin, şunları söyledi:

"Bir sigortalı 'şu kadar güne ihtiyacım var, ben bunu yapılandırma kapsamında borçlanıp gün almak istiyorum' diyemiyor. EYT kapsamı dediğimiz kişinin kendi sigorta prim gün sayısını artırma imkanları yasada sayılıyor. Askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanma türleri."

Etiketler : eyt borç borç yapılandırma sgk
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