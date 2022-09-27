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27 Eylül 2022 Salı 11:39:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 11:49:00

EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmaya ilişkin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "(Kamudaki) Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." ifadesini kullandı.

Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meclis EYT
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