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03 Mart 2023 Cuma 00:46:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 00:46:00

EYT başvuru tarihi heyecanla bekleniyor! İşte başvuru süreci ve detayları

Kaynak: TRT Haber

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EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular başlayacak.

Emeklilikte yaşa takılan milyonların beklediği kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan EYT'liler için emeklilik yolu açılacak.

Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek.

e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağ-Kur seçeneğini işaretleyecekler. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak.

Çalışan EYT'liler, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecekler. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla müraacat edecekler. Bağ-Kur'lular "emekli olabilir" yazısına ihtiyaç duymayacak.

İLK MAAŞLAR NİSAN AYINDA ÖDENMEYE BAŞLAYACAK

Eksik primler askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasıyla tamamlanabilecek.

Emekli aylığının ödemesi, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak. İlk maaşlar nisan ayında ödenecek.

Etiketler : emeklilik eyt başvuru

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