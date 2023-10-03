VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar'da görkemli açılış!
THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı
Kahramanmaraş'ta deprem
03 Ekim 2023 Salı 10:08:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 10:08:00

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu eylül enflasyon
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX