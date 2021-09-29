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29 Eylül 2021 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 10:21:00

Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarak 102,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 100,8 iken, eylülde yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylülde yüzde 1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos Eylül
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