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30 Kasım 2023 Perşembe 08:43:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 08:43:00

Evlilik kredisi ayrıntıları belli oldu! Başvurular nasıl olacak?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Evlilik kredisi ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak.

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik oluşturulan bir kaynak olacak olan Aile Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu,

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Fonu yönetecek olan yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek.

Kredi imkanı her yıl artırılacak olan fonun başvuruları internet üzerinden alınacak.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Etiketler : evlilik kredisi başkan erdoğan aile
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