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02 Kasım 2023 Perşembe 15:27:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 15:27:00

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yeni yıldan önce yasalaşarak yeni evleneceklere faizsiz ilk evlilik kredisinin aralık ayı içinde verilmesi bekleniyor. 4 yıllık olacak kredi 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizle verilecek. Krediye ilişkin diğer şartlar yönetmelikle netleşecek. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

FONDAN KAYNAK

Fonun amacına uygun olarak onaylanan projeler için, harcama programı kapsamında ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak. Yasa teklifinin gerekçesinde, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir ailenin, sağlıklı bir toplumun en önemli bileşeni olduğu belirtildi.

Etiketler : evlenecek çift kredi tbmm
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