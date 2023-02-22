Evini güçlendir iki yıl sonra öde

Depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma sürecinde finansal destek paketleri ve krediler açıklanmaya başlanırken, deprem dışındaki bölgeler için de kredi paketi bulunuyor. Riskli bölgelerdeki vatandaşların da yararlanabileceği 'Bina Güçlendirme Kredisi' ile düşük faiz oranıyla iki sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle kredi alınabiliniyor. Kredi paketiyle ilgili bilgi veren Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, "Esasen bu kredi yaklaşık üç yıldır sistemde. Bina güçlendirme kredisi almak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından alacakları riskli yapı raporu akabinde bankaya başvurması gerekiyor" dedi.

10 YIL VADE İMKANI

Kahraman "Kredi, düşük faiz oranlarının yanı sıra 2 sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle alınabiliyor. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çerçevede verilen desteklerin üst limiti ise, 2 katına çıkarıldı. Yenilenecek binalar harç ödemelerinden muaf olurken, konut sahipleri de 18 aya kadar kira desteği alabiliyor. Türkiye'de riskli konut sayısının ise, yaklaşık 6.5 milyon olduğu tahmin ediliyor" şeklinde konuştu. Geçen yıl şubat ayında yapılan düzenlemeyle faiz destekli dönüşüm kredisinde limit 200 bin liradan 400 bin liraya çıkmıştı. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş ve gelen talepler değerlendirilerek ekim ayında ikinci kez artışa gidildi. Hem faiz desteği hem de verilen kredi desteği artırıldı. Destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve konut edinme ile işyeri yapım kredisi için 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. İşyeri edinme kredisi üst limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Konut yapım ve edinme kredilerinde faiz desteği (yıllık) 400 baz puandan 600 baz puana, işyeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltildi. Böylece bakanlığın faiz desteği oranı konut kredilerine aylık 0.50 puana, işyeri kredilerine ise aylık 0.38 puana çıktı.

AFET BÖLGESİNDEKİ AĞIR HASARLI BİNA SAYISI 139 BİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremden etkilenen bölgelerde yaptığı hasar tespit çalışmalarında dün itibarıyla 1 milyon 123 bin binadaki 4 milyon 223 bin bağımsız birimde inceleme yapıldı. Acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 139 bin 458'e yükseldi.

KURUM, İNŞA SÜRECİNİ AÇIKLADI

Yeni konutlar için bilim devrede olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı. Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

■ Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.

■ Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.

■ Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.

■ Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.

■ Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.

■ Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.

■ Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.

■ Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.

■ İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

■ Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak.