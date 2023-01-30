Kira davalarında 1 yıl sonraya gün verilmeye başlandı. Ev sahipleri çareyi kiracılara "Para vereyim çık" demekte buldu.

Geçmişten günümüze kadar süregelen ev sahibi-kiracı uyuşmazlığında rekor artış yaşanıyor. Yüksek konut fiyatları, fahiş kira zamları nedeniyle uzlaşamayan mülk sahibi ve kiracı mahkemelerin yükünü artırıyor. Normalde ilk duruşma günün 3-4 ay sonrasına verildiği mahkemelerde, yoğunluk nedeniyle bir yıl sonrasına tarih verilmeye başlandı. Hâl böyle olunca taraflar uzun süren mahkemelerde vakit kaybetmek yerine birbirlerine para teklifinde bulunmaktan da kaçınmıyor. Sektör temsilcileri, kira anlaşmazlıklarının mahkemeden önce arabulucuya gitmesini öngören düzenlemenin yasallaşmasıyla yükün bir an önce hafifletilmesini istiyor.

İKİ TARAF DA TEKLİF EDİYOR

Şu an kirada bulunan konutlardaki kiracı-ev sahibi uyuşmazlık durumlarına bakıldığında, maddi durumu çok iyi olan ve ihtiyacı bulunmayan ev sahibinin bile kiracısını idare etmek istemediğini söyleyen Avukat-Arabulucu İlteriş Emiroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ev sahipleri kira bedellerini çevrede, civarda artan kira fiyat artışları nedeniyle piyasa koşullarına uyarlamak istiyor. Bu sadece yeni satın alınan taşınmazlara özgü bir durum değil. Taraflar arasında uzun süredir sorunsuz şekilde ilerleyen kira ilişkileri bile aniden dengesiz bir hâl aldı. Kira bedelleri düşük kalan eski kiracılar kendilerine karşı yargı yoluna başvurulmasında sakınca görmüyor. Çünkü kira uyuşmazlıkları ile ilgili davalarda yığılma olması nedeniyle uzayan dava süreçleri kiracılar lehine avantaj sağlıyor. Kiracılar da evden çıkmak için ev sahiplerine, 'Benim burayı boşaltmamı istiyorsanız; şu kadar aylık kira bedeli, nakliye masrafları, taşınma masraflarımı ödeyin' gibi tekliflerde bulunabiliyor. Bu teklifler sadece kiracılar tarafından değil, kiraya verenler tarafından da yapılıyor. Bu konu ülkenin kanayan yaralarından biri."

BİR YIL SONRASINA GÜN VERİLİYOR

Yaklaşık 2 yıl önceye kadar açılan kira uyuşmazlığı davalarında ilk duruşma günü dava açıldıktan 3-4 ay sonraki tarihlere verilirken şu an mahkemelerin 2024 yılına gün vermek zorunda kaldıklarını aktaran İlteriş Emiroğlu, "Bu uyuşmazlıkların yargıda çözüm şansı kalmıyor. Çünkü çok uzun süren davalar. Biz burada kiracı veya kiraya verenin haklılığı haksızlığı konusunda bir tarafa yüklenmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü baktığınız zaman her iki taraf da kendi açısından haklı görünüyor. Bu konuyla ilgili yasa tasarısında kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların da arabuluculuğa tabi olacağına dair elimizde bir taslak metnimiz var. Yasalaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ARABULUCULUK YÖNTEMİ HAFİFLETİR

7. Yargı Paketi adıyla bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nda Kira Hukuku'na İlişkin Uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına dahil edileceği öngörüldüğünü anlatan Emiroğlu, "Halihazırda tarafların kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava öncesi veya sonrası ihtiyari arabuluculuk müessesesine başvurmaları mümkün olsa da taslak kanun haline dönüştüğü zaman, arabuluculuk kurumu dava şartı haline geleceğinden, uyuşmazlıkların çözümünde daha aktif bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı. Emiroğlu, bu sayede yargının iş yükünün hafifletilmesi ve kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla hızlı, etkin ve daha az masrafla çözüme kavuşturulmasının mümkün olacağını belirtti.

TEKLİFİ KABUL ETMEYEN MAHKEMEYE KOŞUYOR

Son olarak 6 milyon liraya konut satın alan bir müşterilerinin başına gelen bir olayı anlatan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç Demir, mülk sahibinin, evini boşaltmasını istediğini, aylık 5 bin lira ödeyen eski kiracının, evi boşaltmak için 150 bin lira vermesi teklifinde bulunduğunu anlattı. Yıllık kirası 60 bin liraya denk gelen evin güncel kirasının ise 20-25 bin lira değerinde olduğunu belirten Araç, kiracının teklifini kabul etmeyen ev sahibinin mahkemeye koştuğunu söyledi. Bu durumla sık karşılaştıklarını söyleyen Araç, "Bu durum mahkemeler için de artı bir yük getirdi" dedi.

DAHA ÇOK ŞİKÂYET ALMAYA BAŞLADIK

Ev sahibi-kiracı uyuşmazlığının yeni bir şey olmadığını anlatan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Vatandaş yeni bir ev satın aldığında, kiracı 2-3 yıl mahkemede uğraşacağına benim masraflarımı karşıla ancak öyle çıkabilirim teklifinde bulunuyordu zaten ancak bu tarz şikâyetleri şu anda daha çok almaya başladık. Çünkü kiracının taşınacağı ev de yüksek bedelde" diye konuştu.