VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir duyurdu: Bayram sonrası seçime gidilebilir
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü
Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
Türkiye'de ilk kez üretilecek
Başkan Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: 2023 müjdelerle dolu bir sene olacak
TBMM Başkanı Şentop: Terörizmle mücadelede hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirl...
ABD'ye ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak
İstanbul'da dehşet evi! 2 kadın ölü, 1 erkek yaralı bulundu
Bingöl'de JAK timi Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı
Van'da jandarma, terörün finans kaynağı uyuşturucuya geçit vermiyor
Fransa Adalet Bakanı'ndan Müslümanlara yönelik "ayrımcı" ifadeleri nedeniyle Fransız yazara tepki
Bulgaristan, PP'nin de hükümeti kuramamasıyla erken seçime bir adım daha yaklaştı
Avusturya'da farklı etnik köken ve mezhepten Müslümanlar, "ortak takvime" göre ibadet edecek
Togg, dünyada bir ilk olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını CES'te tanıttı
Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor
Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapa...
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar
Rusya ve Fransa'nın Afrika rekabeti
"Sevgiyi öğreten adam": Cemal Süreya
Başarılı iş insanı Ramazan Burak Telli kimdir?
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
09 Ocak 2023 Pazartesi 14:39:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 14:39:00

Eti Alüminyum, stratejik ürünü özel alüminada yatırım aşamasına geçti!

ABONE OL

Eti Alüminyum, Ar-Ge çalışmaları sayesinde üretmeyi başardığı yüksek sıcaklığa dayanıklı, zırh hammaddesi olarak da kullanılan ve savunma sanayi başta olmak üzere onlarca farklı sektör için stratejik öneme sahip olan “özel alümina” üretimi için yatırım kararı aldı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan yatırımla bugüne kadar tamamı ithal edilen özel alümina ürünleri ilk kez Türkiye'de üretilecek.

Türkiye'de Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarıyla stratejik sektörler için üretim yaparak cari açığın azaltılmasına katkı veren Eti Alüminyum, yerli üretimi artıracak önemli bir yatırıma imza atıyor. Başta savunma sanayii olmak üzere stratejik sektörlerde kullanılan özel alümina üretimi için düğmeye basan şirket, kuracağı yeni tesisi bu yılın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçirecek. Yatırım kapsamında Konya Seydişehir'de bulunan alüminyum üretim tesisine eklenecek 'Öğütülmüş Alümina Ünitesi'yle, ülkemizde tamamı ithal edilen özel alümina ilk kez Türkiye'de üretilmeye başlayacak. Yeni yatırımla birlikte yıllık 40 bin tonluk özel alümina üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Eti Alüminyum'un Cengiz Holding tarafından 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden alınmasının ardından 700 milyon doları aşan yatırım yapıldığına dikkat çeken Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Eti Alüminyum'un yarım asırlık tecrübesine eklediğimiz teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretimimizi sürdürüyoruz. 82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10'unu karşılarken katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 275 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz" dedi.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel alüminada Türkiye pazarının 25 bin tonluk hacmi bulunduğunu anlatan Arkan, bu pazarın her yıl %5 büyüme potansiyeli olduğunu belirtti. Özel alümina üretiminin Türk savunma sanayii için bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Arkan, şöyle devam etti: "Yaptığımız yatırımlarda öncelikli hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ürünlerin üretimini Türkiye'de yapabilir hale gelmek. Özel alümina da bu vizyonun bir sonucu. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk kez üretilmeye başlanacak özel alümina, çok yüksek sıcaklıklara dayanması ve 2 bin derecelerde bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da kullanılan sektör sayısını artırıyor. Bu önemli yatırımla birlikte ülkemizin özel alümina ihtiyacını karşılayıp dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayacağız; aynı zamanda rekabetçi gücümüzü artırarak Türkiye'nin alüminyumda ihracat gücünü de yukarıya taşıyacağız."

Etiketler : Eti Alüminyum Genel Müdürü Türk mühendisler Mehmet Arkan
Roma'da miniklere el uzattı

Roma'da miniklere el uzattı
Başrolsüz gala

Başrolsüz gala
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuştu
New York panolarını onlar süslüyor

New York panolarını onlar süslüyor
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”
Sanat aşkına

Sanat aşkına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX