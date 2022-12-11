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Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek
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11 Aralık 2022 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 15:15:00

Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını ve uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi.

Paylaşıma, zorlu Kovid-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği hatırlatılarak, "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı faiz kredi esnaf
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