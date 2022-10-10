Esnafa yeni kredi paketi geliyor

Esnafa yeni kredi paketinin detayları belli oldu
Kaynak: TRT Haber
Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor. TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdi, çalışmalar hızlandı. Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor.
Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.
KREDİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ
Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.
ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİNDE SONA GELİNDİ
Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.
Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.
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