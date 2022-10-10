VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Bende bir zamanlar öyle bakıyordum insanlara. Allah hidayet nasip etsin.”
İşsizlik rakamları açıklandı
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
Dünya Şampiyonu
Esnafa yeni kredi paketi geliyor
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
CHP'li vekil LGBT'yi savundu
Kiev'de patlama sesleri
krayna'ya Sarmat füzesi ile tehdit
Milyonların gözü kulağı Ankara'da olacak!
Rusya'dan "enerji krizi" açıklaması
Sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Kadına Mahsus film
40'ımız uçuyor
Aslı ile tanışacak
Yemekten önce ve sonra 10 dakika yürüyün
Hayvan sevgisi çocukta empati duygusunu geliştiriyor
Ateş, halsizlik ve öksürük varsa okula göndermeyin
Mutsuzluk sebebi D vitamini eksikliği
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 10 Ekim
Kirli siyasete tokat: Engellileri yalana alet etmeyin
"Bebek katili için yürümek ne zamandan beri siyaset oldu?"
HDP'li Ömer Öcalan'dan Türk polis teşkilatına küstah sözler!
10 Ekim 2022 Pazartesi 09:56:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 09:56:00

Esnafa yeni kredi paketinin detayları belli oldu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor. TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdi, çalışmalar hızlandı. Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor.

Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

KREDİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİNDE SONA GELİNDİ

Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

Etiketler : ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ
Tek celsede boşandı

Tek celsede boşandı
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Dijitalden sinemaya

Dijitalden sinemaya
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Aynalı Kenan

Aynalı Kenan
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX