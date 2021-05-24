Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Yarın başlıyor

1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir.



Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek.



5 BİN LİRA ALACAKLAR



Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gelir Vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe; bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. 5 bin lira verilecek birinci grupta; kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, internet kafe, hamam ve lunaparklar gibi yerler bulunuyor.

3 BİN LİRA VERİLECEK



3 bin lira verilecek ikinci grupta; bakım, onarım, tamirat ve kaporta işleriyle uğraşan, seyyar satıcı, sıhhi tesisatçı, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcısı, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, züccaciyeci ve kurs işletmeleri var. Ayrıca daha önce destekten faydalanan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da bu gruba dahil.

10 BİN LİRAYI GEÇİYOR



Esnafa yönelik ayrıca mevcutta devam eden 4 ay için 1.000'er lira hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği de var.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken sağlık ve güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi sanayi ve tarım üretiminde, lojistikte, ihracatta en küçük bir aksamaya yol açmamak için de çalıştık.

Bu sayede salgın döneminde dünyada büyümeye devam edebilen nadir ekonomilerden biri olduk. Kısıtlamalardan etkilenen sektörlere maaş, kira ve gelir desteği, vergi ve prim ödemeleri, hatta ötelemelerini de yaptık.

Vergi ve prim ile ilgili attığımız bu adımların yanında kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin önemli istihdam ve gelir kaynaklarından olan turizm sektörünü ayakta tutmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etmişti:

"Her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çeşitli kalemlerde hibe ödemeleri yaptık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı.

Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Bu çerçevede ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği temin ettik. Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık.

Tabii bu süreç içerisinde dezenformasyon yapmıyorlar mı? Maalesef bazı konvansiyonel medyada, görsel medyada bu tür dezenformasyon yapanları da görüyoruz. Bunlar da haya edep böyle bir şey söz konusu değil. Bakın ben rakam veriyorum. Esnafımıza verdiğimiz ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı.

Vergi indirimleri ile yani devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek pek çok sektöre destek olduk. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 768 bin, işsizlik ödeneğinden 1 milyonun üzerinde nakdi ücret desteğinden de 2 milyon 806 bin vatandaşımız faydalanmıştır.

Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyar lirayı bulmuştur. Haziran sonu itibarıyla 67 milyar liraya ulaşacaktır. Sosyal destek programlarıyla 5 milyonun üzerinde haneye çeşitli defalar doğrudan nakit yardımı yaptık. Merkezi yönetim bütçesi ile birlikte tüm bu nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır."

"Kredilerin toplamı 315 milyar lirayı aşmıştır"



Bankacılık sektörünün esnaflara, KOBİ'lere, ihracatçılara ve vatandaşlara verdiği kredileri Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla kolaylaştırdıklarını belirten Erdoğan, "Bugüne kadar 400 bine yakın firmanın, 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı aşmıştır.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin, esnafların, mükelleflerin, vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yeniden yapılandırmalarıyla her kesimden insanımızı rahatlattık." ifadelerini kullanmıştı.