Erken harekete geçmeyen kiralık araç bulamayacak! Tatil için son 1 hafta

Bayrama sayılı günler kala, araç kiralamaya talep arttı. Kiralama firmaları, araçlarını şimdiden ayırmayanların dokuz günlük bayram tatilinde araç bulmasının neredeyse olanaksız olduğunu açıklarken, erken rezervasyon yapanlar hem istedikleri aracı seçebiliyor hem de indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Bayram tatili başlamadan rezervasyon yapan tüketiciler şu anda birçok kurumsal şirketten günlük 850-1.000 TL'den başlayan fiyatlarla araç kiralama yapabilirken, tatilin yaklaşmasıyla birlikte fiyatlar yükseliyor.

DOLULUK YÜZDE 90

"Bayram tatilinin uzun bir periyoda denk gelmesi, yaz aylarına giriş, okulların kapanması gibi etkenlerle birlikte günlük ve haftalık kiralamalarda, sektör özelinde doluluk seviyesi yüzde 90-92 arasına ulaştı açıklaması" yapan Filomerkezi.net Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Ali Karakaş, "Kiralamaların kurumsal firmalardan yapılması son derece önemli. Kiralama esnasında yapılacak sözleşmenin maddelerini dikkatli bir şekilde okumak, olası kaza durumlarında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin de önüne geçecektir" dedi.

ARACINIZI AYIRTIN

Uzun tatil dönemlerinde araç kiralamaya olan talebin arttığını belirten Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, "Yaklaşan Kurban Bayramı ve ardından yaz tatili gibi dönemler araç kiralama talebinin en çok arttığı zamanlar arasında yer alıyor. Tüketicilerimize araçsız kalmamaları için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR ŞİMDİ İNDİRİMLİ

Şu anda yapılacak günlük kiralamalarda yüzde 50 net indirim uygulandığını vurgulayan Savcı, "Ofislerimiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden yapılacak tüm araç gruplarında, 7 gün ve üzeri kiralamalarda net yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Ayrıca, müşteriler rezervasyon saatine 24 saat kala rezervasyonunu ücretsiz iptal edebiliyor" dedi.

TALEP YÜKSELİYOR

"Yabancı turistlerin ülkemize bu sene de ilgisi oldukça yüksek. Bayramlarla birlikte iç turizmin yaratacağı iş hacmini ise genel seçimler sonrası oluşacak ortamın belirleyeceğini düşünüyoruz" açıklaması yapan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamanın yüksek sezonunda geçen yıla göre yüzde 10-15'e yakın büyüme yaşanabilir" dedi.

DOLANDIRICILARA KANMAYIN!

Özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakalarında artış yaşandığını belirten İnan Ekici, "Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya artan talep ile birlikte bazı kötü niyetli kişiler; sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte internet siteleri ile bazı tanınmış oto kiralama kuruluşlarını ve logolarını taklit ederek, çeşitli yöntemlerle görüşmeler yaptıkları tüketiciden araç kiralama vaadiyle avans topluyor. Sonrasında ise bu kişilere ulaşmak mümkün olmuyor ve tüketiciler bu yöntemle dolandırılıyor. Bunlara dikkat edilmeli" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Kiralama yaptığınız firmanın kurumsal ve köklü bir firma olmasına dikkat edin.

Kiralama sözleşmesini mutlaka okuyun, özellikle kasko ve trafik sigortasını kontrol edin.

Araçların büyük çoğunluğu günlük kilometre sınırlı olarak kiralanıyor. Yolculuğunuzu planlayıp buna uygun sözleşme yapın.

Aracın 'Muafiyet Sigortası' olup olmadığına bakıp, risklere karşı yaptırın.

Aracı birden fazla sürücü kullanacaksa kiralama şirketine bildirip teminatları öğrenin.

Kiralık aracı alıp bırakma yer ve saatlerini planlayın, yerin değişmesi durumunda ekstra ödeme yapılacağını unutmayın.

Birçok şirket artık elektrikli kiralık araç hizmeti de veriyor. Böyle bir talebiniz varsa yolculuk planınızı ve şarj istasyonları güzergahlarını araştırıp planlayın.

Kiralık araçlarda trafik kural ve ihlalleri üzerine ruhsat sahibine gelen ceza tutanakları, artık doğrudan aracı kiralayanlara gönderiliyor. Başta hız sınırları olmak üzere tüm kurallara eksiksiz uyun.