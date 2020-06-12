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12 Haziran 2020 Cuma 12:51:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 12:52:00

Ereğli'de kiraz üreticileri fiyatlardan umutlu

Kaynak: IHA

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Beyaz kirazın başkenti olarak bilinen Konya'nın Ereğli ilçesinde kiraz üreticisi yeni hasat sezonundaki umudunu açıklanması beklenen kiraz fiyatlarına bağladı.

Ereğli’de beyaz kiraz üreticiliği yapan emekli öğretmen Hacer Mustul, bölgede hava şartlarının şu anda çok iyi olduğunu söyleyerek bu yıl kaliteli bir ürün beklediklerini söyledi. Hacer Mustul, “Sezon itibarıyla hava sıcaklarında korkulan soğuklar olmadı. Bahar ayında çiçek döneminde hava sıcaklıkları eksiye düşmedi. Çiçekler yanmadı, sam da vurmadı. Ağaçlarda oldukça bol ve kaliteli ürünlerimiz var. İnşallah havalar bu şekilde giderse ürünün olgunlaşmaya başladığı günlerde de yağışsız giderse çok güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Napolyon kirazlar olmak üzere beyaz kirazların da on gün içerisinde olacağını söyleyen Mustul, “İnşallah hak ettiği fiyatı ve değeri bulur da üreticinin yüzü güler. Bu hasat sezonunda oldukça bereketli bir sezon bekliyoruz. İnşallah hava şartlarında bir aksilik olmazsa, bundan sonraki dönemde dolu ve sert yağış, fırtına gibi bir durum olmaz ise rekoltenin de yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sene hem verimde hem de kalitede iyi bir sonuç elde edeceğimizi umut ediyoruz. Tek sorunumuz ise kirazın hak ettiği fiyatı bulmaması. İnşallah bu hasat sezonunda umduğumuzu buluruz da güzel bir fiyat açıklanır diye ümit etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ereğli’de bugünlerde bahçelerde toplanmaya başlayan sofralık napolyon kirazlar ise 4 ila 5 lira arasında alıcı buluyor.

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