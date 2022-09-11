Dünyanın gözü bu noktada! Türkiye'ye bağlanacak

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11 Eylül 2022 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 14:40:00

Erdoğan ve Aliyev temelini birlikte attı... Yüzde 57'si tamamlandı

Kaynak: İHA

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Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında inşaat çalışmaları devam ederken, Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunun yüzde 57'si tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Ekim 2021'de temelini attığı Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında bulunan Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Koridorun Azerbaycan kısmında kalan 123,6 kilometre uzunluğundaki yol Füzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlıyor. Türk dünyasını birleştirecek Zengezur Koridoru'nun bir kısmı olan Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolunun inşaatının yüzde 57'si tamamlandı. Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolu uluslararası standartlara uygun olarak birinci sınıf kalitede inşa ediliyor. Karayolunun, 77,5 kilometrelik kısmı 6 şeritli, kalan 46,1 kilometrelik kısmı ise 4 şeritli olarak projelendirildi. Yolda inşaatı devam eden 3 otomobil tünelinin yüzde 37'si tamamlanırken projedeki 23 köprüden 19'u yapım aşamasında. Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolu, Azerbaycan'ın diğer bölgelerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlaması açısından büyük önem taşıyor. Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı gözetiminde Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen inşaat işlerinin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı Basın Sözcüsü Anar Necefli yaptığı açıklamada, karayolunun ilk 22,4 kilometrelik kesimlerinde yol yüzeyi yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "25,9-115 kilometrelik kesimlerinde ise sondaj, dolgu ve montaj çalışmaları devam edilmektedir. Yol boyunca toplam uzunluğu 6 kilometre olan ve geçici olarak T1, T2 ve T3 olarak adlandırılan 3 tünelin yapımı devam etmektedir. Tünellerin tamamlanma oranı yüzde 37 civarında. Ortalama bin 20 metre uzunluğundaki T1 tünelinin kazısı ve beton püskürtmesi tamamlandı. Tünel içindeki diğer işlerin yürütülmesine devam ediliyor" dedi.

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden, Zengezur bölgesinden geçecek kara ve demiryolu hatlarıyla birleştirecek. Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan yeni demiryolu hattı inşa ediliyor. Koridor tamamlandıktan sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak.

DEMİRYOLU HATTININ 2023 YILI SONUNDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Horadiz-Ağbend demiryolu hattının temeli, 14 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atıldı. Demiryolu hattının eksen uzunluğu 110,4 kilometreyken, hattın güzergahında Horadiz, Mercanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Gümlag, Hekeri, Mincivan, Bartaz ve Ağband isimleri ile 9 istasyon bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 3 adet tünel, 41 adet köprü, 7 adet üst geçit ve yaklaşık 450 adet yapay mühendistik tesisi inşaatı planlanmaktadır. Demiryolu hattının inşaatı mayın temizleme çalışmalarına paralel olarak yürütülmekte olup, şu ana kadar güzergah boyunca 105 kilometrelik alan mayınlardan temizlendi. İnşaat ve montaj işleri 3 etapta yürütülüyor ve şu ana kadar demiryolu hattının 55 kilometrelik kısmı tamamlandı. Demiryolu hattı projesinin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Aliyev Gümlag Hekeri Mincivan Bartaz
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