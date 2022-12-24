VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü teklifi... "Değişiklik kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz"
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak
MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Lübnan'ı 2023'te aşması gereken 7 ekonomik mesele bekliyor
Bakan Akar'dan Suriye'ye harekat mesajı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
24 Aralık 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 10:00:00

EPDK, petrol piyasasına ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15,96 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira oldu.

Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2023 için gelir payı bedelini ton başına 35,67 lira olarak belirledi.

DOĞAL GAZ ABONE BAĞLANTI BEDELİNDE ÜST SINIR BELİRLENDİ

EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Etiketler : epdk doğal gaz petrol
Yıldız'dan özel hazırlık

Yıldız'dan özel hazırlık
Çekimler Mersin'de başladı

Çekimler Mersin'de başladı
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Sevgilisi yazdı Aleyna okudu

Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
Aşkın Tadı Bodrum'da bambaşka

Aşkın Tadı Bodrum'da bambaşka
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
Enstrümanlarını bağışladılar

Enstrümanlarını bağışladılar
2 genç yanıma oturdu

2 genç yanıma oturdu
Bu sefer sesleri yarışacak

Bu sefer sesleri yarışacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX