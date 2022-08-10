VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı
Trump, vergi kaçırma soruşturması kapsamında New York Başsavcılığında ifade veriyor
"Dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir"
Tayvan, Çin'e ait 36 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Ankara'da... Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
EPDK, lisanssız elektrikte 'tüketim kadar üretim' hedefine yönelik düzenlemeye gidecek
'Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Hilal Belediye Başkanı hakkında resen inceleme
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi
Ordu'da tarihi caminin restorasyonunda 600 yıllık kalıntılar ortaya çıktı
Bakan Nebati: Doğalgazda sübvansiyon oranı evsel kullanımda yüzde 80'i aşmış durumda
CHP FETÖ ile helalleşiyor mu? Kılıçdaroğlu videosu silindi
Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım!
Adalet Bakanı Bozdağ: Avrupa terör suçlarıyla ilgili iade taleplerinde Türkiye'nin taleplerine kör v...
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Savunma sanayinde büyük müjde! Seri üretimine başlandı
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı! Cadde trafiğe kapatıldı
10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:08:00

EPDK, lisanssız elektrikte 'tüketim kadar üretim' hedefine yönelik düzenlemeye gidecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrikte kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildiğini, yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Lisanssız güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin megavata yaklaştığı bilgisini veren Yılmaz, bu alandaki düzenlemelerle son yıllarda sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşın tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldiğini belirtti.

Yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde (OSB) lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin başka dağıtım bölgelerinde, sanayi bölgeleri dışında tesis kurabileceklerini ifade eden Yılmaz, kojenerasyon tesisleri bulunan tüketicilerin de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız üretim tesisi kurabileceğini bildirdi.

Yılmaz, 9 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız üretim tesisi gücünün tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile ilişkilendirildiğini, marttaki kanun değişikliğiyle de bazı abone gruplarında bu gücün 2 katına çıkarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu düzenlememizle, 'tüketim kadar üretim' hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde artıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarlarını belirledik."

Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan eleştirilere değinen Yılmaz, "Düzenlememizin amacı, kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi. Gerçek tüketimi olan ve kapasite kısıtı nedeniyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz enerji kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki yurt çapında bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten sadece sektörümüz değil bütün Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle tüketim miktarı kadar üretilen enerjinin tüketim oranına mahsuplaştırılacağını, bir tüketim miktarı kadar üretilen fazla enerjinin ise satışa konu edileceğini belirten Yılmaz, "Bu orandan daha fazla yapılan üretim ise bütün tüketicilerimize fayda sağlayacak şekilde 'bedelsiz enerji' olarak sisteme yansıyacak. Üretilen miktar yükseldikçe tüketicilerimizin faturaları da düşüş yönünde etkilenecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu elektrik tüketim
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Harbiye korosu

Harbiye korosu
Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi

Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Yüzlerce nefret mesajı aldım

Yüzlerce nefret mesajı aldım
Sakin tatili seviyor

Sakin tatili seviyor
Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Kıyasıya yarış, ebedi dostluk
Bağırsakları düğümlendi

Bağırsakları düğümlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes