VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor
Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Japonya'da piste çıkacak
'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı
İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı
"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
AB'de ithal edilen gıdadan fazlası çöpe gidiyor
"Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut"
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti
Nisa bebeği terk eden annenin 2 yıla kadar hapsi istendi
"Lisanssız elektrik yönetmeliğinin hedefi tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek"
Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
20 Eylül 2022 Salı 16:22:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:22:00

EPDK: Lisanssız elektrik yönetmeliğinin hedefi tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinin hedefinin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı bildirildi.

EPDK'den, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun düzenlememize yönelik kullandığı 'elektriğe çökme vergisi' ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi yani ihtiyaç duyulan enerjinin üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil 'bütün tüketicilere' yansıtılır." ifadeleri kullanıldı.

Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kurallarının da belli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir. Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK, hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine, böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir. Kurum olarak düzenlememiz ile ilgili bütün muhataplarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Etiketler : epdk elektrik tüketici
İlanı Aşk

İlanı Aşk
Eşe destek

Eşe destek
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi
Özge ile çalışmak keyifli

Özge ile çalışmak keyifli
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
24 yıl sonra yeniden

24 yıl sonra yeniden
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Oyunculuk isteği

Oyunculuk isteği
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes