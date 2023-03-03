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03 Mart 2023 Cuma 11:07:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 11:07:00

EPDK Kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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EPDK, BOTAŞ'ın ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için alınmış olan "2022 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 4 milyar 313 milyon 298 bin 500 lira" olarak değiştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için alınmış olan "2022 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 4 milyar 313 milyon 298 bin 500 lira" olarak değiştirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 12 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kurul kararının 1'inci maddesindeki " 2 milyar 590 milyon 417 bin lira'lık 2022 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı " 4 milyar 313 milyon 298 bin 500 lira "olarak değiştirildi.

Ayrıca, EPDK'nin "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, avans ödemelerini kısmen veya tamamen gerçekleştirmeyen piyasa katılımcılarının bulunması halinde, avans alacağını eksik alan piyasa katılımcılarının sunması gereken ek teminatından, eksik ödenen avans tutarları düşülecek.

Teminat tutarlarından düşülecek avans tutarları hesaplanırken de varsa ödenmemiş veya ertelenmiş avans borçları mahsuplaştırılacak ve ilgili oldukları fatura döneminin fatura son ödeme tarihine kadar olan hesaplarda dikkate alınacak.

Etiketler : epdk botaş resmi gazete

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