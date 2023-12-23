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23 Aralık 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 09:45:00

EPDK, doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim şebekesi yoluyla doğal gaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişikliğe gitti.

EPDK'nin söz konusu değişikliği içeren kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere taşıtana ayrılan ve taşıtanın ilgili gaz yılı içinde herhangi bir günde, bir giriş noktasında teslim edebileceği veya bir çıkış noktasında teslim alabileceği doğal gaz miktarının azami sınırını belirten, azami günlük kapasiteyi ifade eden rezerve doğal gaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül güncellendi.

Ayrıca, karar kapsamında "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme yapıldı.

Etiketler : epdk doğal gaz düzenleme
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