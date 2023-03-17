VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk dünyasından Başkan Erdoğan'a seçim desteği! "Arkasındayız"
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ocakta yükseldi
Başkan Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile görüşecek
Borsa güne yükselişle başladı
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek
EPDK, BOTAŞ'ın 2023 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu
Varant ve sertifika işlemleri için yeni düzenleme
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 60 gözaltı
ABD'de 7 polis ve 3 sağlıkçı, siyahi Otieno'nun ölümüyle suçlanıyor
Emeklilik reformu için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti
Depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakan Koca'dan hastanedeki depremzedelerle ilgili açıklama
İstanbul'daki hastanelerde 931 depremzedenin tedavisi sürüyor
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: İBB HDP'yi finanse ediyor
Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi
Kira gelirinde beyan sınırı 9 bin 500 TL'ye çıktı
Sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı
6'lı koalisyon-HDP ittifakını PKK kanalında itiraf etti
Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu bakın kim çıktı
17 Mart 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 10:45:00

EPDK, BOTAŞ'ın 2023 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2023'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 6 milyar 455 milyon 385 bin lira olarak onaylandı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2023'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2023 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarı 6 milyar 455 milyon 385 bin lira olarak onaylandı.

BOTAŞ, 2023'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2023 yılı ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi 1 Ocak-31 Haziran, 1 Temmuz -31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek.

TUZ GÖLÜ VE SİLİVRİ DEPOLAMA TESİSLERİNİN GELİR TAVANI BELİRLENDİ

BOTAŞ'a ait Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2023 için bütünleşik gelir tavanı 9 milyar 52 milyon 628 bin 761 lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda 2023 yılı depolama yılında geçerli olacak depolama bedelleri üst sınırları karara bağlandı. Buna göre kapasite bedeli standart metreküp başına 1,566590 lira olarak tespit edildi.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu epdk botaş doğal gaz yatırım depolama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX