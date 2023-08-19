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2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine doğal gaz ulaştıracaklarını bildirdi
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19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00

EPDK Başkanı Yılmaz, 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine doğal gaz ulaştıracaklarını bildirdi

Kaynak: AA

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EPDK Başkanı Yılmaz, doğal gaz dağıtım piyasası lisanslarına ilişkin tedbirlerle hizmet kalitesinin artırılacağını belirterek "Büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, yönetmelikle doğal gaz piyasasında olası yönetimsel zafiyetlerin önceden tespit edileceğini bildirdi.

Doğal gazın son tüketiciye ulaştırılması konusunda hizmet kalitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Yaptığımız bu düzenlemeyle 1000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Doğal gaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak."

TÜKETİCİ KORUNACAK, TEDBİRLER ÖNCEDEN ALINACAK

Öte yandan, açıklamaya göre, ağustosta 763 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.

Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu mustafa yılmaz doğal gaz
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