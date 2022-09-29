VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
Petrol ve gazın tahtını sallayacak dev proje!
29 Eylül 2022 Perşembe 17:12:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:12:00

EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, azami uzlaştırma fiyat mekanizması uygulamasının süresinin 6 ay uzatıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, pek çok Avrupa ülkesinin enerjide arz güvenliği için tedbirler aldığına, bunlardan birinin de azami uzlaştırma fiyat mekanizması olduğuna işaret edildi. EPDK'nin de 6 ay önce bu mekanizmayı devreye aldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, şunları ifade etti:

"İlk 6 aylık uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve arz güvenliği sıkıntısı yaşamadık ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem de içinden geçtiğimiz dönemin doğasına uygun önlemleri almaya devam edeceğiz. Artan ham madde fiyatları sebebiyle yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin, ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller kapanması Türkiye'nin arz güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu durum tüketicilerimiz için hem maliyet yükü hem de olası kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz."

Yılmaz, ithal ürün maliyetlerindeki artışın piyasa fiyatlarını hala çok yüksek seviyede tuttuğunu, kanunun verdiği yetkiyle uygulanan bu kararın enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir emniyet sübabı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Küresel enerji krizinin Avrupa'yı tehdit ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim 6 ay önce başladığımız bu geçici mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun aldığı kararla 6 ay daha özellikle kaynak maliyet artışı nedeniyle üretim yapamayan santrallerin arz güvenliğine katkısını sağlayacağız. Tüketicilerimizi de artan olağanüstü maliyet artışlarından korumayı hedefliyoruz."

EPDK tarafından alınan kararla megavatsaat başına azami uzlaştırma fiyatları doğal gaz santralleri için 4 bin 500 lira, ithal kömür santralleri için 2 bin 750 lira, yerli kömür santralleri için 2 bin 50 lira, yenilenebilir kaynaklar için 1540 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark "destekleme bedeli" olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanacak. Bu havuzda oluşan gelirin, düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması hedefleniyor.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu azami uzlaştırma enerji
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
İkinci kez Hatay'da

İkinci kez Hatay'da
Siyah kuşak Hafsanur

Siyah kuşak Hafsanur
Adıma dedikodu üretmeyin

Adıma dedikodu üretmeyin
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Müziğe Nokta atış

Müziğe Nokta atış
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes