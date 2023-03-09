EPDK 23 şirkete lisans verdi
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 23 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
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