EPDK 23 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.