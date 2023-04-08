EPDK 22 şirkete lisans verdi
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre EPDK; elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 3 şirketin elektrik tedarik lisansını iptal etti, 5 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdirildi, 1 LPG dağıtıcı lisansı iptal edilirken 1 LPG dağıtıcı lisansı yeniden geçerlilik kazandı.
Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.
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