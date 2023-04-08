VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor
Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Günlük hayatta kulluk görevinizi unutmayın
Sivas'ta 5 asırlık gelenek sürüyor
Mehmetçik mazlumun yanında
08 Nisan 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 09:30:00

EPDK 22 şirkete lisans verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK; elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 3 şirketin elektrik tedarik lisansını iptal etti, 5 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdirildi, 1 LPG dağıtıcı lisansı iptal edilirken 1 LPG dağıtıcı lisansı yeniden geçerlilik kazandı.

Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.

Etiketler : epdk şirket lisans elektrik üretim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX