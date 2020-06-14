  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağış ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği duyurdu
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
Hong Kong'da "Ocean Park" yeniden kapılarını açtı
Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı
Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi
Kansere karşı verdiği mücadelede el sanatıyla yaşama tutundu
Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği ziyaret edildi
Doğu'nun verimli yaylaları göçerlerlerle şenlendi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! "Beyaz Saray ne saklıyor?"
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda
Belediyede rüşvet ve yolsuzluk operasyonu!
İşine dönen 65 yaş üzeri mükelleflerin beyanname vermesi için son 3 gün
İstihdama 'kalkan' işsizliğe önlem
Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Dünkü vaka tablomuz...
Meslek lisesinden ihracat atağı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Faizsiz konut sisteminin toplam satıştan aldığı pay yüzde 10'u aştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması!
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Türkiye'ye geliyor
PKK'ya darbe üstüne darbe! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş açıklaması!
14 Haziran 2020 Pazar 10:53:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 10:59:00

Engelli vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz için hibe desteği başvuruları başladı. 50 bin TL olan desteği 65 bin TL'ye yükselttik." açıklamasında bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL’ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık.” açıklamasını yaptı.

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

POSTA YOLUYLA TESLİM İMKANI

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak “iş’e engel yok” diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER