Enflasyonda ibre döndü

Enflasyon ekim ayında hem aylık hem de yıllık bazda hız kesti. Yıllık enflasyon yüzde 61.36 ile beklentilerin altında kalırken 3 ayın ardından ilk kez yavaşlama kaydedildi. Aylık enflasyon ise eylüldeki yüzde 4.75'lik seviyesinden yüzde 3.43'e çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekimde üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 1.94, yıllık bazda yüzde 39.39 arttı.

10 AYLIK ARTIŞ % 55

TÜFE'de yıl başında bu yaşanan artış ise yüzde 55 oldu. Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller oldu. En düşük yıllık enflasyon ise yüzde 25.98 konut harcamalarında yaşandı. Aylık bazda ise fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22.4 ile çocuk giyimi, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 12.97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak hesaplandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan önceki gün ekimde enflasyonda gerileme olacağını belirtmiş ancak yıl sonu tahminini yüzde 58'den % 65'e yükselttiklerini duyurmuştu.

ŞİMŞEK TARİH VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün katıldığı Marka Konferansı'nda "Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz. Hayat pahalılığını azaltmak için çalışıyoruz, gençlerimiz bize inansın" diye konuştu.

EN ÇOK ARTANLAR (%)

Çocuk giyimi 22.4

Tren bileti 17.73

Kadın giyimi 16.84

Kadın ayakkabı 16.14

Yumurta 10.78

Erkek giyimi 10.2

EN AZ DÜŞENLER (%)

Hava yolu bileti -12.97

Taze meyve -5.69

Otobüs bileti -4.57

Otel -3.1

Yakıt ve yağlar -2.,15

Paket turlar -0.89

EMEKLİ YÜZDE 29.41 ZAMMI GARANTİLEDİ

Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere ocak ayında yapılacak enflasyon farkında 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Yılın kalan iki ayında enflasyon sıfır çıksa bile SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 29.41 oranında zam alacak. Temmuz ayında enflasyon farkının yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 22.08 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri bu rakamın üstüne yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Bu arada kasım ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,26 gerçekleşti.

VERGİ VE HARÇLARA % 58.46 ARTIŞ GÖRÜNDÜ

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Bu rakam değişmezse Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. 1-3 yaş otomobilin MTV'si 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıkacak. Yeni yılda en düşük MTV 347 liraya, en yüksek 160 bin 285 liraya çıkacak. Erdoğan geçen yıl yetsini kullanarak yüzde 122.9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61.5'e çekmişti.

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1510 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

VERGİ VE HARÇLAR 1 OCAK'TA NE OLACAK?

Vergi ve harçlar 1 Ocak

En düşük MTV 347

En yüksek MTV 160.285

Pasaport harcı (6 ay) 1638

Ehliyet harcı (A) 1308

Ehliyet harcı (B) 3.945

Kırmızı ışık cezası 1.510

Hatalı park cezası 690

Hız sınırı aşma (%19) 1.510

Alkollü araç kullanma 6.735

Yurtdışı telefon kayıt 31.692

Araç muayene ücreti 1.821