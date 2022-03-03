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03 Mart 2022 Perşembe 10:19:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:19:00

Enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomist, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,14 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre şubatta yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Enflasyon Beklenti Anketi TÜFE
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