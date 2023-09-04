Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 56,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 71,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,09, Yİ-ÜFE yüzde 5,89 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31,59 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 7,32 artacağını öngörmüştü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, su temininde yüzde 6,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 artış görüldü.