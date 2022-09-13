VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüzyılın en büyük Sosyal Konut Projesi
"TOKİ dünyaya model oldu"
Başkan Erdoğan başvuru detaylarını açıkladı
Ronaldo'nun, Al Hilal'in 242 milyon avroluk teklifini reddettiği ileri sürüldü
MİT'ten Gara ve Kandil'de operasyon!
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu!
İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu
Almanya'da enflasyon, yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu
UNICEF: Sudan'da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
Kadirov'dan zehir zemberek sözler
Trabzonspor Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor
'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 31. yılında anılıyor
"Küreselleşen dünyada diyalog ve iş birliği"
Güney Asya'da iklim değişikliği ve altyapı eksikliğinin bedeli taşkınlar
Antalya farklı mimarideki otelleriyle de turist çekiyor
İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı
Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri?
Güzü bekleyen en güzel rotalar
Avrupa'nın rotası Türkiye! Turizmde kış sezonu yazı aratmayacak
Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamlesi
13 Eylül 2022 Salı 11:24:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 11:24:00

Enerjide Türkiye farkı: Avrupa soğuk kışa hazırlanıyor! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Avrupa, Rusya'nın doğal gaz akışı kesmesinin ardından kara kara düşünürken, Türkiye'de keşfedilen Karadeniz gazı ile kışı rahat geçirecek. Türkiye'de kış öncesinde depoların maksimum seviyeye ulaşmasıyla enerji sorunun ortadan kaldırdı.

Avrupa Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, Türkiye enerji alanında bugüne kadar yaptığı yatırımlarla bu kış da vatandaşının konforundan ödün verdirmeyecek. Tüm dünyada artık "enerjiyi parası olan değil altyapısı olan alır" mottosu yerleşirken, Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve son olarak Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir yandan enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye bir yandan da attığı stratejik adımlar ve yatırımlarla enerjide arz güvenliğinde sorunları ortadan kaldırdı.

5.6 MİLYAR METREKÜP

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.

Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ve herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam ediyor. Hedeflendiği şekilde 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinde ilk doğalgaz 2023 yılında hanelere ulaştırılacak.

TERMİNALLER ENERJİNİN GÜVENCESİ

TÜRKİYE'DE iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunurken, Saros Körfezi FSRU tesisi de bu yılın sonunda devreye alınacak. Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 2.1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı. Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl konutların tüketimine yetiyor.

3 ÜLKEDEN DOĞALGAZ GELİYOR

TÜRKİYE, Azerbaycan, İran ve Rusya'dan 5 farklı boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor. Türkiye'ye Rusya'da Mavi Akım ve Türk Akım, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP, İran'dan ise Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile doğalgaz taşınıyor.

Etiketler : avrupa kış rusya ukrayna doğalgaz
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Duygusal konser

Duygusal konser
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Oyunculuk sohbeti

Oyunculuk sohbeti
Kendini işine verdi

Kendini işine verdi
Aile buluşması

Aile buluşması
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes