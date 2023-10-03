Enerjide acele kamulaştırma kararları
Kaynak: AA
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ilıcak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) üretim tesisinin yapımı amacıyla Şırnak'ta bulunan gerekli taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.
Edirne, İzmir, Sivas ve Tokat'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "S:202001355" nolu 4. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile Ağrı'da bulunan "S:55411" nolu 4. grup maden (altın ve gümüş) işletme ruhsatlı sahada ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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