Enerji yarımadasına özel dev şebeke

SOCAR Türkiye, ülkenin en büyük dijital dönüşüm projesini gerçekleştiriyor. Turkcell ile işbirliğine giden enerji şirketi, Aliağa Yarımadası'nda STAR Rafineri ve Petkim gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu 1453 hektarlık alana sahip bölgeye özel iletişimi şebekesi kurarak dijital dönüşümünü gerçekleştirecek. Proje kapsamında, Turkcell tarafından SOCAR Türkiye'ye özel bir mobil iletişim ağı oluşturulacak. Dijital dönüşümü kendini sürekli yenileyen dinamik bir süreç olarak gördüklerini belirten SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, "Tamamen SOCAR Türkiye'ye özel olarak güvenlik, iletişim ve verimlilik ağı işlevi görecek bir altyapı hazırlanacak.

Dijitalleşme, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve mobilite stratejimizi destekleyecek teknolojiler ile siber güvenlik, bağlantı çeşitliliği, iş sürekliliği gibi alanlar için çözüm sunmak amacıyla geliştirilen bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

TÜM FAALİYETLERİ DİJİTALLEŞTİRECEK



Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata da, "SOCAR Türkiye, eşsiz şebekemiz sayesinde sunduğumuz Private LTE teknolojisi ile Aliağa Yarımadası'nda tüm faaliyetlerini dijitalleştirebilecek bir altyapıya sahip olacak. Nesnelerin interneti teknolojilerini destekleyen bu altyapının kurulmasının enerji sektörü için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.