VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi
Tayland, Çin ile 2017'de imzalanan denizaltı anlaşmasından çekilebileceğini açıkladı
Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Brent petrolün varil fiyatı 88,46 dolar
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce Merkez'de incelemelerde bulundu
Enerji yarımadasına özel dev şebeke
Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makinesi dış lastik" ithalatına damping soruşturması
Kuraklıkla mücadele eden Kenya'ya Ukrayna'dan 25 bin ton buğday desteği
Üç film birden çekecek
Kanser tedavisi görüyor
Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil
Fırsatçılar deprem dinlemedi! Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti:
Bakan Soylu: 70'den fazla sarsıntı meydana geldi
Uzmanlar değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay
Valilik açıkladı! Eğitim öğretime ara verildi
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları
Göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi
Sigara akciğer kanseri riskini 20 kat arttırıyor
Kafein kilo kaybettirir
Antibiyotik ağrı kesici ve ateş düşürücü değil
Düzce depremi an be an böyle görüntülendi!
Bakan Soylu ve Bakan Koca'dan yaralı sayısına dair açıklama
Bir çok ilde vatandaşlar sokaklara döküldü
23 Kasım 2022 Çarşamba 09:41:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 09:41:00

Enerji yarımadasına özel dev şebeke... SOCAR tesisi dönüşüyor

ABONE OL

SOCAR Türkiye, Aliağa Yarımadası'nda yer alan 1453 hektarlık dev enerji tesisinin dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor. Turkcell tesise özel 4.5G şebekesi kuracak.

SOCAR Türkiye, ülkenin en büyük dijital dönüşüm projesini gerçekleştiriyor. Turkcell ile işbirliğine giden enerji şirketi, Aliağa Yarımadası'nda STAR Rafineri ve Petkim gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu 1453 hektarlık alana sahip bölgeye özel iletişimi şebekesi kurarak dijital dönüşümünü gerçekleştirecek. Proje kapsamında, Turkcell tarafından SOCAR Türkiye'ye özel bir mobil iletişim ağı oluşturulacak. Dijital dönüşümü kendini sürekli yenileyen dinamik bir süreç olarak gördüklerini belirten SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, "Tamamen SOCAR Türkiye'ye özel olarak güvenlik, iletişim ve verimlilik ağı işlevi görecek bir altyapı hazırlanacak.

Dijitalleşme, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve mobilite stratejimizi destekleyecek teknolojiler ile siber güvenlik, bağlantı çeşitliliği, iş sürekliliği gibi alanlar için çözüm sunmak amacıyla geliştirilen bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

TÜM FAALİYETLERİ DİJİTALLEŞTİRECEK

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata da, "SOCAR Türkiye, eşsiz şebekemiz sayesinde sunduğumuz Private LTE teknolojisi ile Aliağa Yarımadası'nda tüm faaliyetlerini dijitalleştirebilecek bir altyapıya sahip olacak. Nesnelerin interneti teknolojilerini destekleyen bu altyapının kurulmasının enerji sektörü için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Turkcell Hakan Irgıt Dijitalleşme Private LTE teknolojisi
İlk kez kızıyla

İlk kez kızıyla
Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi

Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
Linet hem göze hem kulağa hitap etti

Linet hem göze hem kulağa hitap etti
Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...

Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım
Sipahi ekibi sete çıktı

Sipahi ekibi sete çıktı
Ekrana bekar dönecek

Ekrana bekar dönecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX