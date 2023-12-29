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29 Aralık 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 09:30:00

Enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanacak para cezaları belirlendi

Kaynak: AA

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Enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2024 için miktarları belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2023 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı enerji verimliliği para cezaları
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