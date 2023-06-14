Yeni YEKA alanı belirlendi

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14 Haziran 2023 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 09:52:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in İvrindi ile Savaştepe ilçeleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve Manisa'nın Soma ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yeka resmi gazete
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