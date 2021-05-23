  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Erciyes hayali gerçek oldu
Van Gölü'ne dalış okulu
23 Mayıs 2021 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 18:48:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, 24 Mayıs'ta saat 12.00'de katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız... Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler... Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız... Vadeli Elektrik Piyasası..."

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez petrol doğal gaz
Ferrari gibi kadın tepkisi

Ferrari gibi kadın tepkisi
SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ

SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ
Hasta yatağından diziye katıldı

Hasta yatağından diziye katıldı
Yakında ‘Evleneceğim'

Yakında ‘Evleneceğim'
‘Prenses'e yardım

‘Prenses'e yardım
Hande ile çok mutluyuz

Hande ile çok mutluyuz
Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor

Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor
Müslüm Baba'ya selam!

Müslüm Baba'ya selam!
Fotoşopa ‘Can' kurban

Fotoşopa ‘Can' kurban

EN ÇOK OKUNAN HABERLER