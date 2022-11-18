Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak
Kaynak: TRT Haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karada ve denizde boru serim işlemi bitti. Hedefimiz Karadeniz gazını mart ayında milletimizle buluşturmak" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez, ayrıca "Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.
Karadeniz gazındaki gelişmelere ilişkin konuşan Dönmez, gazın kıyıya ulaşması için karada ve denizde boru serim işleminin tamamlandığını açıkladı.
Karadeniz gazının 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacağını vurguladı.
Dönmez, aralık ayında doğal gaz fiyatında değişiklik olmayacağına da dikkati çekti.
Ayrıntılar geliyor...
- "Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak"
- Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolüne övgüler yağdı
- İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği
- Dünya kuru üzüm üretiminin yüzde 24'ünü Türkiye yapacak
- Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
- Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı