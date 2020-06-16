Enerjide ilk küresel iflas

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16 Haziran 2020 Salı 12:35:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 12:35:00

Enerji sektöründe ilk küresel iflas

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Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi sallamaya devam ederken en fazla etkilenen sektörlerden olan enerjide ilk büyük iflas gerçekleşmek üzere. Reuters'ın haberine göre Fortune 500 şirketlerinden ABD merkezli Chesapeake Energy, 9 milyar doları aşan borçları sonrası mahkeme başvurmaya hazırlanıyor. Yıl bşaında 190 dolar civarında işlem gören Chesapeake hisseleri, salgın sonrasında 14 dolara kadar inmişti.

ABD merkezli enerji şirketi Chesapeake'in bu hafta iflas başvurusu yapmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle enerjiye olan talebin düşmesi nedeniyle fiyatların dibi görmesinin ardından zor günler geçiren sektörde ilk büyük iflas Oklahoma'dan gelecek.

Adını bulunduğu bölgedeki körfezden alan ve Fortune 500 listesinde de yer alan şirketin 900 milyon dolarlık bir DIP finansmanı görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilirken mevcut bazı borçlarını çevirmek için kreditörlerle çalıştığı ve bunu da iflas kredisine dahil ederek toplam 2 milyar dolarlık finansman yaratmaya çalıştığı belirtildi. Oklahoma merkezli Chesapeake'in mali raporlarına göre şirketin toplam borcu ise 9 milyar dolardan fazla.

Kaynakların aktardığına göre, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Chapter 11 mevzuatı kapsamında iflas başvurusunun perşembe günü veya gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunan Chesapeake'in, pazartesi günü yapması gereken borç faiz ödemesini yapamadığı söylenirken 1 Temmuz'da vadesi gelen yeni bir borcun daha olduğu belirtiliyor.

Şirket, mayıs ayında yaptığı açıklamada, iflas koruma başvurusu yapabileceğini söylemiş ve operasyonlarına devam edebilme becerisine dair ciddi bir endişe olduğu belirtiliyordu.

Kaya gazı ve petrolü çıkarma konusunda uzmanlaşan Chesapeake, 1989 yılında kurulmuş ve 1993 yılında halka arz edilmişti. Aralık 2019'da 190 dolardan işlem gören Chesapeake hisseleri, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve koronavirüs salgın sonrası 18 dolara indi.

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