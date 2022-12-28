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Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı
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28 Aralık 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 11:30:00

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) artırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun(EPDK) konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.

İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğal gaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında ceza uygulanacak.

LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.

Etiketler : enerji piyasaları idari para cezaları doğal gaz petrol elektrik
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