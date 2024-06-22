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22 Haziran 2024 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 10:30:00

En pahalısı İsviçre, en ucuzu Türkiye

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. İsviçre ise, fiyat düzeyi endeksi 174 ile en yüksek ülke olarak karşımıza çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 42 ile Türkiye oldu.

ULAŞIM ENDEKSİ YÜKSEK

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.

Etiketler : türkiye isviçre fiyat düzeyi endeksi pahalı ucuz
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